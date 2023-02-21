МРОТ в России увеличится почти до 20 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Кремля

С 2024 года МРОТ в России вырастет почти до 20 тысяч рублей. Об этом в ходе послания Федеральному Собранию сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, повышение МРОТ будет превышать темпы инфляции и роста зарплат. Глава государства напомнил, что с начала года минимальный размер оплаты повысили на 6,3%. Путин предложил провести еще одну индексацию. По его словам, следующее повышение составит 10%. Планируется, что с 1 января размер МРОТ составит 19 тысяч 242 рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми до 1 июля увеличат МРОТ (подробности)