В Коми две девушки избили 15-летнюю девочку и требовали 10 тысяч рублей

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В Ухте двух 19-летних местных жительниц подозревают в вымогательстве 10 тысяч рублей у 15-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в январе на улице Оплеснина. В одной из квартир девушки избили девочку. Они наносили удары руками и ногами по разным частям тела. Далее злоумышленницы потребовали от пострадавшей 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.

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