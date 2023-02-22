В Коми мужчина зарезал одного знакомого и шесть раз ранил другого

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усинске присяжные признали 49-летнего местного жителя виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла вечером 31 июля в СНТ «Коммунальник». На дачном участке мужчина поссорился со знакомым. Злоумышленник вооружился ножом и четыре раза ударил его в грудь. Еще девять ударов житель Коми нанес по другим частям тела приятеля. В результате пострадавший скончался. Далее фигурант напал на другого знакомого и ранил его ножом шесть раз. Пострадавший получил легкий вред здоровью.

Присяжные пришли к выводу, что житель Коми виновен. Вопрос о наказании фигуранта планируют решить в ближайшее время. Приговор вынесет профессиональный судья.

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