Ревнивый житель Коми зарезал знакомого и сел почти на 10 лет

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В Воркуте 35-летнего местного жителя признали виновным в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Между фигурантом и 31-летним воркутинцем сложились неприязненные отношения. Их причиной стала ревность к супруге последнего. В марте мужчины встретились около дома на улице Дончука. Злоумышленник ударил знакомого ножом в грудь. В результате пострадавший скончался. Суд приговорил воркутинца к 9,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.

– Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

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