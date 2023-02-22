В 2024 году в Сыктывкаре построят лыжную базу

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

К осени 2024 года в Сыктывкаре планируют построить лыжную базу. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Базу построят на улице Леспопарковой. Торги состоятся 14 марта. Начальная цена контракта составляет 280,1 миллиона рублей. Здание будет трехэтажным. Общая площадь составит 2,9 тысячи квадратных метров. Лыжная база будет рассчитана на 50 посетителей. Сдать объект в эксплуатацию собираются до 1 сентября 2024 года.

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