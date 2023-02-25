В онкодиспансере в Коми создали службу сопровождения пациентов

Фото: пресс-служба Минздрава

В Коми Республиканском онкодиспансере появилась служба сопровождения пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Службу создали для того, чтобы сократить сроки ожидания помощи при онкологических заболеваниях. По телефону людям помогут быстро решить вопрос с госпитализацией или обследованием. Кроме того, специалисты подскажут, куда и когда обращаться за помощью при онкологии и подозрении на нее. Получить помощь по профилю «онкология» можно по телефону: 8 (801) 004 028. Для того, чтобы решить вопрос с госпитализацией или назначением обследования при подозрении на болезнь, советуют звонить по номеру: 8 (8212) 446-413.

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