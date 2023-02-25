В Коми открыли мемориальную доску в память об участнике СВО

Фото: пресс-служба администрации Усть-Вымского района

В городе Микунь открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике специальной военной операции Виталии Пруткове, награжденном орденом Мужества посмертно. Об этом сообщила глава Усть-Вымского района Галина Плетцер.

Доска появилась на фасаде школы №1. В честь открытия состоялся митинг.

– Для всех нас Виталий Валерьевич настоящий герой нашей русской земли, – подчеркнула Плетцер.

Прутков был прапорщиком. Он родился на Кубани, но до призыва в армию жил в Микуне. Военнослужащий погиб в ходе СВО 30 июля 2022 года. Пруткова наградили орденом Мужества посмертно.

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