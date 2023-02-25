В Коми пьяный мужчина напал на полицейского и оскорбил его

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В Вуктыле 42-летнего местного жителя обвиняют в оскорблении представителя власти и применении в отношении него насилия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в сентябре. Пьяный мужчина находился в магазине на улице Комсомольской. Для того, чтобы помешать полицейскому, злоумышленник публично оскорбил его в грубой неприличной форме. Более того, фигурант применил насилие в отношении сотрудника полиции. Уголовное дело планируют направить в суд.

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