За неделю в Коми завели 10 уголовных дел на пьяных водителей

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За неделю в Коми завели 10 уголовных дел в отношении пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

За неделю в Коми поймали 85 пьяных водителей. В это число входят и те, кто отказался проходить медицинское освидетельствование. 10 нарушителей сели за руль нетрезвыми повторно. В отношении этих людей завели уголовные дела. Только за выходные в Коми поймали 67 пьяных водителей. Больше всего нарушителей выявили в Сыктывкаре, Усинске, Печоре, Ухте и Воркуте.

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