Житель Коми задолжал по алиментам более 700 тысяч рублей

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В Печоре местного жителя признали виновным в неуплате алиментов, задолженность превысила 700 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Сначала мужчину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов дочери. Житель Печоры нигде не работал, но ничего не делал для того, чтобы исправить эту ситуацию. У него были лишь случайные заработки. Деньги мужчина тратил на собственные нужды. Общая задолженность превысила 700 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Житель Печоры скрывался от правосудия, и его объявили в розыск. Полицейские нашли фигуранта. Он признал свою вину. Мужчину приговорили к шести месяцам исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5 % зарплаты в доход государства.

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