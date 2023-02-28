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НовостиОбщество28 февраля 2023 5:45

Прокуратура Коми проверит сообщения о жестоком обращении с оленем

В ведомстве намерены отреагировать на случившееся
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Прокуратура Коми начала проверку по сообщениям о жестоком обращении с оленем. По предоставленной информации, факт зарегистрирован в Сыктывкаре и запечатлен на видео.

ЧП произошло, со слов очевидцев, во время празднования Масленицы. Неизвестный мужчина тянул животное и пытался заставить оленя встать, а после подошел сзади и пнул его.

Прокуроры намерены дать оценку исполнения законодательства при проведении культурно-массового мероприятия с привлечением животного, а также принять по ее итогам меры реагирования.

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