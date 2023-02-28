В Сыктывкаре на 50% увеличилось число пожаров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В феврале 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Сыктывкаре в полтора раза увеличилось число пожаров. Об этом сообщил руководитель городского управления ГО и ЧС Олег Атаманюк.

По его данным, в феврале в столице Коми произошло 19 пожаров. В результате погибли два человека, еще один пострадал. В настоящее время в Сыктывкаре действует особый противопожарный режим. Наиболее тревожная ситуация сложилась в Лесозаводе. С начала года в этом районе произошло уже девять пожаров. Причиной большинства из них стало неосторожное обращение с огнем. Один случай оказался поджогом: на улице Дорожной горела группа хозпостроек.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый сыктывкарец 1987 года рождения. По данным правоохранителей, злоумышленник причастен к четырем поджогам. По ночам мужчина приходил к расселенным домам и поджигал их. Далее злоумышленник возвращался на место происшествия и наблюдал за тем, как устраняют последствия возгораний, передает БНК.

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