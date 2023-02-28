В Сыктывкаре возле школы обнаружили кишащую крысами нору

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Жители Сыктывкара обеспокоены появлением крыс рядом с городской школой №16. По словам местных жителей, нора с животными находится около киоска по улице Димитрова.

Грызунов нередко видят бегающими возле учебного заведения. Крысы бегают туда-сюда, как днём, так и ночью.

Неравнодушная горожанка решила написать письмо в мэрию, где рассказал о происходящем. В администрации подтвердили получение запроса.

- В связи с тем, что санитарно-эпидемиологическими мероприятиями занимается Роспотребнадзор, мы перенаправили обращение к ним. Документ был направлен сегодня, они должны быть в курсе, - сообщила начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий администрации Сыктывкара Татьяна Любаева.

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