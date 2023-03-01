В Коми водитель авиакомпании получил тяжелые травмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Водитель авиакомпании «Комиавиатранс» получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в республике.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел еще 22 февраля. У водителя автомобиля диагностировали травму. Уточняется, что пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Все обстоятельства случившегося выясняются. При каких именно обстоятельствах пострадал сотрудник, не сообщается.
– Организуется комиссия по расследованию несчастного случая, – говорится в сообщении.
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