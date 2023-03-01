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НовостиОбщество1 марта 2023 6:31

В ходе СВО погиб еще один житель Коми

Он был водителем-санитаром
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Усть-Вымского района Михаил Следников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Следников родился в Сыктывкаре. Он окончил Вятский государственный университет в Кирове. Следников жил в Жешарте. Он служил водителем-санитаром медицинского пункта мотострелкового батальона. В ходе проведения СВО Следников погиб. Уйба выразил соболезнования родным и близким покойного.

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