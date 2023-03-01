В Коми у пьяного водителя конфисковали автомобиль

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В Ухте 23-летнего местного жителя признали виновным в управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинца уже привлекали к административной ответственности за отказ проходить медосвидетельствование. 1 декабря молодой человек купил «десятку». 27 декабря на одной из улиц Ухты машину остановили сотрудники ГИБДД. Полицейские заподозрили, что водитель пьян. Проходить освидетельствование молодой человек снова отказался. Согласно законодательству, его признали пьяным. Машину поместили на спецстоянку. На авто наложили арест.

Суд назначил водителю 300 часов обязательных работ. Его на два года лишили прав. Автомобиль конфисковали в доход государства.

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