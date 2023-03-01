Жителям Коми раздадут шокеры для защиты от собак

Фото: архив "КП"

В Вуктыле стаи бродячих собак продолжают терроризировать местных жителей. Взрослые боятся за жизни своих детей и опасаются отпускать одних в школу. Родители признаются, что нередко приходится отпрашиваться с работы, чтобы встретить ребенка с занятий.

— Периодически вынуждены отпрашиваться с работы, чтобы сына со школы встретить. Это же ненормально, — возмутилась позвонившая на прямую линию, которую организовали в городе, местная жительница.

На претензии горожанки ответили в местной администрации. По словам руководителя администрации Гульнары Идрисовой, Вуктыл заключил контракт на отлов безнадзорных животных, однако возникли некоторые трудности, которые на сегодняшний день уже решены.

— Буквально на днях уже начнут вести отлов безнадзорных животных, стерилизовать их, цеплять на них бирки. А поскольку приют пока не достроен, отловленных животных после всех процедур будут выпускать за чертой города. Помимо этого, администрация планирует закупить электрошокеры и ультразвуковые отпугиватели для сотрудников образовательных учреждений и дворников, чтобы они могли отпугивать животных со своих территорий. В очередной раз хочу обозначить ещё одну проблему – нахождение на улице собак, имеющих хозяев. Убедительно прошу не отпускать собак на самовыгул, — призвала руководитель администрации.

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