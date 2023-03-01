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НовостиОбщество1 марта 2023 13:27

В Коми простились с погибшим в ходе СВО бойцом

Он был отставным майором милиции
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В Сосногорске простились с погибшим в ходе проведения специальной военной операции местным жителем Алексеем Шелеповым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Шелеповым родился в Сосногорске, где жил и работал. Он был отставным майором милиции. Житель Коми отправился в зону СВО и в ходе боевых действий погиб. Уйба отметил, что проститься с бойцом пришли очень много людей.

– Вечная слава, вечная память. Царствие небесное тебе, воин российский, – написал глава региона.

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