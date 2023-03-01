В Коми простились с погибшим в ходе СВО бойцом

Фото: пресс-служба главы Коми
В Сосногорске простились с погибшим в ходе проведения специальной военной операции местным жителем Алексеем Шелеповым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Коми Владимир Уйба.
Шелеповым родился в Сосногорске, где жил и работал. Он был отставным майором милиции. Житель Коми отправился в зону СВО и в ходе боевых действий погиб. Уйба отметил, что проститься с бойцом пришли очень много людей.
– Вечная слава, вечная память. Царствие небесное тебе, воин российский, – написал глава региона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В ходе СВО погиб еще один житель Коми
Он был водителем-санитаром (подробности)