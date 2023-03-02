В Коми попрощались с погибшим в ходе СВО бойцом

Фото: пресс-служба администрации Усть-Куломского района

В среду, 1 марта, в Усть-Куломском районе прошло прощание с погибшим в ходе проведения специальной военной операции Петром Зеленым. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Траурная церемония прошла в Зимстане. Почтить память бойца пришли родные, близкие и односельчане. Зеленый участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Далее житель Коми отправился в отставку, будучи младшим сержантом. Он погиб в ходе проведения СВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми простились с погибшим в ходе СВО бойцом

Он был отставным майором милиции (подробности)