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НовостиОбщество2 марта 2023 4:49

В Коми попрощались с погибшим в ходе СВО бойцом

Ранее он участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Усть-Куломского района

Фото: пресс-служба администрации Усть-Куломского района

В среду, 1 марта, в Усть-Куломском районе прошло прощание с погибшим в ходе проведения специальной военной операции Петром Зеленым. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Траурная церемония прошла в Зимстане. Почтить память бойца пришли родные, близкие и односельчане. Зеленый участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Далее житель Коми отправился в отставку, будучи младшим сержантом. Он погиб в ходе проведения СВО.

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