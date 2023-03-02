В ходе СВО погиб военнослужащий из Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Коми Александр Джаман. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава республики Владимир Уйба.

Джаман родился в Троицко-Печорске. Боевую подготовку житель Коми прошел в Михайловской военной артиллерийской академии, находящейся в Санкт-Петербурге. В ходе проведения СВО Джаман погиб. Уйба выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

– Вечная слава защитнику Родины, Царствие небесное и вечная память! – написал глава Коми.

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