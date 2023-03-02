Только у 33% сыктывкарцев есть накопления на случай потери заработка

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Только у 33% жителей Сыктывкара имеются накопления на случай потери всех источников дохода. Об этом сообщает портал SuperJob.

Согласно исследованию, каждый третий сыктывкарец копит деньги на случай потери заработка. 20% горожан откладывают на отдых и путешествия. Еще 16% собирают деньги на недвижимость. На будущее детей откладывают 13%, а на создание пассивного дохода – 11%. Еще 10% жителей столицы Коми копят деньги на жизнь после выхода на пенсию. Кроме того, люди открывают на ремонт, лечение, машину, образование, дорогие вещи и открытие собственного бизнеса. Есть и те, кто копят деньги, не имея каких-то конкретных целей. Таких людей в Сыктывкаре насчитывается 10%.

Создавать подушку безопасности на случай потери доходов, как и копить без определенной цели, больше свойственно женщинам, тогда как инвестировать, откладывать на автомобиль и свое образование — мужчинам.

Каждый третий горожанин (31%) откладывает от 9% до четверти своих доходов, 28% опрошенных — менее 10%. От четверти до трети заработанного превращает в накопления 10%, от трети до половины — 9%. Еще 4% удается откладывать более половины того, что они зарабатывают.

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