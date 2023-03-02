В Коми изменились правила начисления выплат из маткапитала на детей до трех лет

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Правила начисления выплат из материнского капитала на детей до трех лет изменились. Об этом напомнили в СФР Коми.

Так, с 1 января 2023 года пособие можно назначаться и на первого ребенка в возрасте до 3 лет. Раньше выплаты были положены лишь на второго малыша. Однако есть нюанс, отмечают специалисты.

— Важное условие: на этого ребенка семья не получает выплаты от 0 до 3 лет на первого, третьего (и последующего) ребенка. Допускается одновременное получение выплаты из материнского капитала и единого пособия на одного и того же ребенка. Право на получение выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на территории РФ, при этом мама и ребенок должны быть гражданами России, — напомнили в СФР.

Отмечается, что при определении права на выплату учитывается величина прожиточного минимума на душу населения, установленная для северной и южной природно-климатических зон Республики Коми. Ранее учитывалась величина прожиточного минимума на душу населения в целом по региону.

Для назначения выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину ПМ на душу населения. В южной зоне эта сумма составляет 32830 рублей, в северной - 40618 рублей. Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 1 месяц до месяца подачи заявления. Это значит, что при обращении за выплатой в марте 2023 года будут учитываться доходы с февраля 2022 года по январь 2023 года включительно.

— При установлении размера выплаты учитывается величина прожиточного минимума ребенка, установленная для северной и южной природно-климатических зон Республики Коми. В южной природно-климатической зоне размер выплаты 16383 рубля, в северной – 20816 рублей, — объяснили в СФР.

Ежемесячная выплата из материнского капитала осуществляется в текущем месяце за предыдущий. Ранее средства перечислялись «месяц в месяц». Однако на сегодняшний день действует переходный период, в соответствии с которым выплата осуществляется в прежние сроки. Так, выплату за март жители Республики Коми получат 3 марта. Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до трех лет заявление подается на каждого ребенка в отдельности. Если заявление подано не позднее трех месяцев с месяца рождения ребенка, ежемесячная выплата осуществляется с месяца рождения ребенка. В остальных случаях — с месяца обращения за ее назначением. Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев, но на срок не более чем до достижения ребенком возраста трех лет.

Повторное заявление о получении ежемесячной выплаты может быть подано в последний месяц периода, на который назначена указанная выплата.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать через портал госуслуг, в клиентской службе Социального фонда РФ и МФЦ. Закон предоставляет Социальному фонду 10 рабочих дней на рассмотрение заявления. Перечисление денежных средств происходит в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления.

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