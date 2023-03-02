В Коми мужчина обокрал покойного соседа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ухте 40-летнего местного жителя признали виновным в краже 3207 рублей с банковской карты покойного соседа. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

В сентябре ухтинец обнаружил проживавшего в соседней комнате общежития соседа мертвым. Злоумышленник взял его банковскую карту и отправился в магазин. Горожанин потратил оттуда 3207 рублей. Далее он вернулся и оставил карту в комнате умершего. Мужчина надеялся, что кража останется незамеченной.

Ухтинец написал явку с повинной, извинился перед родственниками покойного и возместил ущерб. Суд приговорил жителя Коми к году ограничения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воркутинка похитила у умершего человека 23 тысячи рублей (подробности)