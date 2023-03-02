Мошенники украли у воркутинца почти 725 тысяч рублей

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Мошенники украли у 58-летнего жителя Воркуты 724 849 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчине позвонил неизвестный и представлялся работником сайта Госуслуг. Собеседник заявил, что кто-то пытается списать деньги с его счета, а также оформить кредит на его имя. Житель Заполярья сообщил звонившему сведения из СМС. Таким образом злоумышленники получили доступ к личному кабинету мужчины и взяли от его имени в кредит 724 849 рублей и перевели деньги на свои счета. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.

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Сейчас прокуратура занимается расследованием (подробности)