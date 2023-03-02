В Сыктывкаре приезжий пытался продать более 50 грамм наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре задержали 34-летнего подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина раскладывал «закладки» в лесополосе. В этот момент подозреваемого задержали. У фигуранта изъяли 25 свертков, в которых в общей сложности было более 50 грамм производного N-метилэфедрона. Фигурант прибыл в Коми из другого региона. Ранее его привлекали к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело, фигуранта арестовали.

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