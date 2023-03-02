Проезд в автобусе Сыктывкар – Микунь подорожал на 150 рублей

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Стоимость проезда в автобусе Сыктывкар – Микунь подорожала на 150 рублей. Об этом рассказали жители Коми.

На маршруте сменился перевозчик. До этого билет стоил 250 рублей. Теперь же стоимость проезда возросла до 400 рублей. Замминистра экономического развития и промышленности республики Владимир Котов рассказал, что ранее стоимость билета на маршруте снизили из-за нелегальных перевозчиков. Нынешний тариф не превышает предельный по Коми. Котов добавил, что перевозчики нередко снижают стоимость проезда, чтобы обеспечить дополнительный пассажиропоток. По его словам, привлекать отдельно какого-то перевозчика, который готов ездить за меньшие деньги возможно, но пока желающих нет, передает телеканал «Юрган».

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Предложение будет действовать с 1 марта по 30 июня 2023 года (подробности)