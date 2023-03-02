Житель Коми напал с ножом на бывшего мужа своей знакомой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усть-Вымском районе 36-летнего жителя Жешарта признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью бывшему мужу своей знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ночь на 4 августа 2021 года. Мужчина поссорился со знакомой на почве ревности к ее бывшему мужу. Злоумышленник ударил девушку по лицу. Та испугалась и заперлась в туалете. Далее девушка позвонила бывшему мужу, и через 10 минут он пришел на помощь.

Между мужчинами возник конфликт, и началась драка. Фигурант нанес сопернику несколько скользящих ударов ножом по голове. Из-за этого у пострадавшего началось кровотечение. После этого конфликт был исчерпан. Фигурант отправился домой, а бывшего мужа его знакомой увезли в больницу.

Житель Жешарта признал свою вину. Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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