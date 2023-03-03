В Коми изнасилованной девочке пришлось сделать аборт

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В Коми зафиксированы аборты среди подростков в возрасте 15-17 лет. Среди причин прерывания беременности юный возраст девушек, социальные показания, а также медицинские показатели.

Как передает издание БНК, один из случаев был связан с изнасилованием девушки.

— Зафиксированы аборты у девушек 15-17 лет — на 1000 девушек этого возраста показатель составил 2. Был случай прерывания беременности по социальным показаниям (изнасилование) у подростка этой категории и два аборта сделали несовершеннолетним 10-14 лет, — следует из доклада главного врача Перинатального центра региона Ольги Лебедевой.

Всего в Коми за 2022 год было 3454 абортов, из них 2132 по желанию женщины. Среди районов с высокими показателями Усть-Куломский, Сысольский, Усть-Цилемский, Прилузский, Троицко-Печорский, Печора, Ухта и Усинск, хотя во всех муниципалитетах было 100-процентное доабортное консультирование.

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