В Коми двух девушек оштрафовали за занятие проституцией

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ухте двух девушек привлекли к административной ответственности за занятие проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.
Ухтинец нашел в сети телефон и вызвал на дом двух девушек. Те за деньги оказали мужчине сексуальные услуги. О случившемся узнали полицейские. Были заведены административные дела. Мировой судья оштрафовал обеих девушек. Каждая из них должна заплатить по 1,5 тысячи рублей. При этом максимальное наказание за такое нарушение – штраф в размере 2 тысяч рублей.
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