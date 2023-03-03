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НовостиОбщество3 марта 2023 8:57

Средняя зарплата в Коми составила 68 тысяч рублей

Этот показатель вырос на 12%
Источник:kp.ru
Фото: Даниил ОПАРИН

Фото: Даниил ОПАРИН

В 2022 году средняя зарплата в Коми составила почти 68 тысяч рублей. Об этом сообщает Комистат.

За год средняя зарплата увеличилась на 12%. Она составила 67 895 рублей. В декабре же этот показатель достигал почти 87,9 тысячи рублей. Это связано с выплатой премий и вознаграждений по итогам года. Больше всего получали люди, работающие в сфере добычи полезных ископаемых. Средний заработок таких сотрудников составлял 121,7 тысячи рублей в месяц.

Зарплата в сфере транспортировки и хранения составила 93,4 тысячи рублей, финансах и страхования — 80,1 тысячи. Меньше 50 тысяч рублей в месяц получали педагоги (49,7 тысячи), риелторы (44,4 тысячи), продавцы в магазинах и автомеханики (38,2 тысячи) и работники гостиниц и заведений общепита (36,2 тысячи).

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