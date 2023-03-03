В Коми пьяная девушка ударила полицейского и получила условный срок

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В Ухте 29-летнюю местную жительницу признали виновной в оскорблении полицейских и применение насилия в отношении одного из них. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 27 октября. Полицейские прибыли в квартиру ухтинки на вызов о драке. Пьяная жительница Коми оскорбила силовиков. Кроме того, злоумышленница ударила одного из правоохранителей кулаком по спине. Все это произошло на глазах у медиков скорой помощи. Ухтинку приговорили к году лишения свободы условно.

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