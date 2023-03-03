Каким будем март 2023 в Коми: прогноз синоптиков

Фото: архив "КП"

Стало известно, когда придет тепло в Коми. По прогнозам синоптиков, первый месяц весны будет только календарным, солнечной и сухой погоды пока ждать не приходится, говорят метеорологи.

По их данным, первая половина марта будет морозной. Порой столбик термометра будет падать до -35 градусов. Плюсовая температура воздуха ожидается лишь в конце месяца.

- В первой половине марта преобладающие ночные температуры составят -22...-27С, местами -28...-35С, на крайнем юге в отдельные ночи -8...-13С. Преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах -8...-15С, на крайнем северо-востоке -15...-20С. На крайнем юге в отдельные дни -3...-8С, - говорится в прогнозе.

Во второй половине марта ночные температуры станут выше на 15С, только в отдельные ночи при прояснении температура будет понижаться до -20...-25С. Преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах -1...-6С, но отдельные дни будут теплее, на большей части территории возможно повышение до +3...+8С. На реках сохранится зимний режим, добавили метеорологи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Стоит паниковать?»: жители Коми испугались памятки «Химическая тревога» (подробности)