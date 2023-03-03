Стало известно, кто возглавит Комитет по тарифам Коми

Фото со страницы Анны Тюрниной

ФАС России одобрила представление о назначении Анны Тюрниной на должность председателя Комитета Коми по тарифам. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ведомства.

В ФАС обсудили с Тюрниной актуальные проблемы тарифного регулирования в Коми. Речь также шла о стратегических целях и задачах. Кроме того, Тюрниной поручили контроль за цифровизацией тарифной отрасли в Коми. В ФАС отметили, что у кандидата на должность главы комитета 20-летний опыт работы в сфере тарифного регулирования. Она занимала и руководящие посты.

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