В квартире жилого дома обнаружили обезображенный труп жительницы Коми

Фото: архив "КП"

В Усинске завершено расследование уголовного дела по факту жестокого убийства местной жительницы. Труп 44-летней женщины был обнаружен в одной из городских квартир в декабре прошлого года. Тело несчастной было покрыто ранами от ножа и синяками возле шеи.

Следствие полагает, что зверски расправился с молодой женщиной ее 40-летний усинец. Будучи пьяным, мужчина зарезал несчастную, а затем задушил ее.

— По данным следствия, в декабре 2022 года в квартире по улице Молодежная города Усинска фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с 44-летней потерпевшей, нанес последней не менее 17 ударов по жизненно важным областям её тела, после чего задушил, — уточнили в пресс-службе СУ СК России по Коми.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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