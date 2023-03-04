В Сыктывкаре местные жители добровольно сдали оружие и боеприпасы

Фото управления Росгвардии по Республике Коми

В Сыктывкаре трое горожан сдали незаконно хранящееся оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, первой в отделение обратилась женщина, которая обнаружила патроны умершего отца, когда разбирал его вещи. Второй случай произошел, когда сыктывкарец нашел в гараже газовый пистолет. Третий мужчина рассказал, что нашел огнестрельное оружие на даче.

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, получат денежное вознаграждение, предусмотренное действующим законодательством.

Так, за 1 единицу боевого (служебного) оружия гражданину выплачивается 10 000 рублей, самодельного огнестрельного оружия или обреза – 10 000 рублей за 1 единицу, гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом – 10 000 рублей за 1 единицу, гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия – 8 000 рублей за 1 единицу, газового, бесствольного оружия самообороны – 6 000 рублей за 1 единицу; за 1 боеприпас к боевому (служебному) оружию – 60 рублей, к самодельному огнестрельному оружию - 45 рублей и к гражданскому огнестрельному оружию - 20 рублей; за 100 г взрывчатого вещества (тротил, аммонит, граммонит, гексоген) - 900 рублей и порох – 100 рублей; за 1 взрывное устройство (устройство, включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания) – 3 000 рублей; за 1 основную часть огнестрельного оружия – 3 000 рублей.

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