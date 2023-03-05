В Коми мужчина украл у своей бабушки 25 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усть-Вымском районе 37-летнего мужчину подозревают в краже 25 тысяч рублей у своей бабушки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась местная жительница 1942 года рождения. Женщина сообщила, что у нее украли 25 тысяч рублей. Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний внук женщины.

В феврале мужчина пришел в гости к бабушке. Он знал, что в тот день женщина получила пенсию. Злоумышленник уговорил ее обналичить деньги. Они поехали в ближайший банк. Там родственники сняли деньги, после чего вернулись домой. Пенсию женщина оставила в кармане пальто. Когда пенсионерка отлучилась на кухню, внук украл деньги.

Подозреваемый признался в совершении преступления. Мужчина рассказал, что потратил деньги на алкоголь. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ухтинец украл из авто магнитолу, сабвуфер и два усилителя

Ему назначили обязательные работы (подробности)