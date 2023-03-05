В Коми водителя оштрафовали за употребление наркотиков

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В Сыктывдинском районе водителя привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков без назначения врача. Об этом сообщили в пресс-службе судов республики.

В ноябре сотрудник ГИБДД остановил на трассе «Вятка» Toyota Corolla. Полицейский заметил, что у водителя расширены зрачки, а поведение не соответствует обстановке. Освидетельствование показало, что в моче мужчины содержатся каннабиноиды. Водитель заявил, что принимал лекарства от простуды и не употреблял никаких запрещенных веществ. Мужчина также предположил, что пробирки, в которые отобраны анализы, могли быть загрязнены, либо их и вовсе перепутали с анализами другого человека.

Инспектор рассказал, что сначала водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Оказалось, что он не пил. Тогда мужчину повезли в больницу сдавать анализы. Упаковку с биоматериалом опечатали в присутствии водителя. Претензий у него не было. Врач-нарколог также подчеркнул, что прием лекарств от простуды не мог повлиять на результат анализов. В итоге водителя оштрафовали на 4 тысячи рублей.

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