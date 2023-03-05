В ДТП с пятью машинами в Коми пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 4 марта, в Усинске столкнулись пять автомобилей, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в полдень. 62-летний мужчина ехал за рулем Skoda Octavia по улице Нефтяников в сторону Парковой. На перекрестке водитель решил повернуть налево. Однако он не уступил дорогу встречному Daewoo Matiz, и машины столкнулись. Далее Daewoo врезался в припаркованный Nissan Qashqai. Кроме того, Skoda столкнулась с «Ладой». Отечественный автомобиль же врезался в Suzuki Grand Vitara.

В результате ДТП пострадали два человека. 23-летний водитель Daewoo получил резаную рану кисти. У 22-летней пассажирки диагностировали резаную рану правой кисти и ушиб голени. Госпитализация никому из них не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В лобовом столкновении в Ухте пострадали два человека (подробности)