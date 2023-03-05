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НовостиПроисшествия5 марта 2023 8:01

На пожаре в Коми погибли двое мужчин

Трагедия произошла в Вуктыльском районе
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В субботу, 3 марта, в Вуктыльском районе произошел пожар в передвижном балке, в результате чего погибли двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в 21.44. На промышленной площадке загорелся передвижной балок. Когда пожар потушили, внутри обнаружили тела двух мужчин. По факту случившегося проводится проверка. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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