На пожаре в Коми погибли двое мужчин

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В субботу, 3 марта, в Вуктыльском районе произошел пожар в передвижном балке, в результате чего погибли двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в 21.44. На промышленной площадке загорелся передвижной балок. Когда пожар потушили, внутри обнаружили тела двух мужчин. По факту случившегося проводится проверка. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре на 50% увеличилось число пожаров

Были и поджоги (подробности)