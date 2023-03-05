В ДТП с пьяным водителем в Коми пострадали две женщины

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 4 марта, в Ижемском районе столкнулись «Лада Гранта» и «Москвич», в результате чего пострадали две женщины. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 13:20 в деревне Диюр. 38-летняя женщина ехала за рулем «Лады» по улице Школьной со стороны Усть-Цильмы. В районе дома №8 водитель повернула налево, но не уступила дорогу «Москвичу». В итоге машины столкнулись. За рулем «Москвича» был пьяный 26-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадали два человека. У водителя «Лады» под вопросом закрытая черепно-мозговая травма, у 47-летней пассажирки – ушибы левого плеча и голеностопного сустава. Госпитализация никому из них не потребовалась.

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