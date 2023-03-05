Житель Коми ранил знакомого ножом и до смерти избил

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В Троицко-Печорском районе 52-летнего местного жителя обвиняют в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ноябре в поселке Мылва. Пьяный фигурант находился в квартире дома на улице Боровой. У него возник конфликт с 61-летним мужчиной. Злоумышленник как минимум дважды ударил знакомого ножом, после чего избил руками и ногами. В результате пострадавший скончался на месте. Уголовное дело планируют направить в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми напал с ножом на бывшего мужа своей знакомой

Поводом для преступления стала ревность (подробности)