В Коми Mitsubishi сбил 10-летнего мальчика

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 4 марта, в Сыктывдинском районе Mitsubishi Lancer сбил мальчика 2013 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 12.35. Молодой человек 2004 года рождения ехал за рулем Mitsubishi по улице Рабочей. Напротив дома №1 иномарка сбила мальчика 2013 года рождения. Он перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавший получил ушиб головы. Госпитализация ему не потребовалась.

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