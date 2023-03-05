Лыжник из Коми занял четвертое место на всероссийских соревнованиях

Фото: Минспорта Коми.

Лыжник из Коми Илья Семиков занял четвертое место на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Чемпионские высоты». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

Соревнования проходили на базе горнолыжного курорта «Малиновка». Мероприятие завершилось в воскресенье, 5 марта. В заключительный день спортсмены состязались в масс-старте на 50 километров классическим стилем. Первое место занял Александр Большунов, а второе – Алексей Червоткин. Замкнул тройки лидеров Сергей Устюгов.

Представители Коми не попали на пьедестал. Илья Семиков занял четвертое место, а Илья Порошкин – шестое.

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