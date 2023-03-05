В Коми столкнулись два ВАЗа: пострадали парень и девушка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 4 марта, под Ухтой столкнулись ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 23.00. 23-летний молодой человек ехал за рулем ВАЗ-2114 по автодороге Ухта – Дальний со стороны улицы Авиационной в сторону Сосногорска. На перекрестке с Сосногорским шоссе водитель решил повернуть налево. При этом он не уступил дорогу ВАЗ-2115. Из-за этого автомобили столкнулись.

В результате ДТП пострадали два человека. 20-летний водитель «пятнадцатой» получил ушибленную рану колена. У 22-летней пассажирки ВАЗ-2114 диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника. Госпитализация никому из них не потребовалась. Водитель «четырнадцатой» получил права в 2022 году.

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