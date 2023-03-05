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НовостиПроисшествия5 марта 2023 15:26

В Коми водитель без прав сбил женщину

Она шла по дороге
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 4 марта, в Усть-Вымском районе Daewoo Matiz сбил женщину 1967 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 10 утра в Жешарте. Молодой человек 2004 года рождения ехал за рулем Daewoo по улице Башлыкова. Напротив дома №107 водитель не справился с управлением. Из-за этого машина выехала на встречную полосу. Там легковушка сбила женщину, которая шла по краю дороги.

В результате ДТП пострадавшая получила закрытый перелом коленного сустава. Госпитализация ей не потребовалась. В ГИБДД отметили, что водитель не получал прав.

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