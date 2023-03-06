Мэрия Сыктывкара ищет подрядчиков на ремонт дорог за 157 млн рублей

Фото: архив КП

Власти Сыктывкара намерены отремонтировать ряд участков на столичных дорогах. Соответствующие заявки размешены на портале госзакупок, их начальная стоимость составляет более 157 млн рублей.

Согласно опубликованной информации, отремонтировать планируется Южную улицу от Летной до Колхозной, Домны Каликовой от Южной улицы до №13/1 по Сысольскому шоссе, участок на улице Мичурина от Сысольского шоссе до Мичурина, 56.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 13 марта, подрядчиков определят 15 марта. Работы нужно будет начать с 1 мая и завершить до 31 августа.

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