В Коми морозы сменятся к концу недели потеплением

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС рассказали, какая погода ждет жителей Коми в период с 6 по 10 марта. По предоставленным данным, в начале недели ожидаются морозы, которые сменятся потеплением и осадками.

До середины недели по ночам температура воздуха понизится до -19...-24С, местами в центральных и северных районах до -29...-34С. Днем ожидается повышение до -9...-14С, на северо-востоке до -16...-21С. На крайнем юге ожидается теплая погода. По ночам -12...-17С, днем — от -3С до -8С.

В конце недели ожидается потепление +2...-3С с осадками и усилением ветра.

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