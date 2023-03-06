В Коми подорожали овощи, картофель, мука и фрукты

Фото: архив КП

Эксперты Комистата сообщили об изменении цен на продукты и непродовольственные товары. Согласно проанализированным данным, больше всего подорожали овощи, мука и фрукты.

Овощи выросли в цене на 20,6%, мука и картофель на 7,4%, цитрусовые и фрукты на 5,8%. Снижение стоимости наблюдается на бобовые и крупу – на -5%, макароны – на -3,6%, сахар подешевел на -3,1%, упало также в цене на -0,7% и молоко.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего на 10,6% подорожали ювелирные изделия, снизилась стоимость дизельного топлива на -3,4%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми столкнулись два ВАЗа: пострадали парень и девушка (подробнее)