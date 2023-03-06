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НовостиОбщество6 марта 2023 6:15

В Коми наследнику умершего пришлось выплатить его долги более 500 тысяч рублей

Долги в итоге перешли его жене
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми суд удовлетворил иск «Газпромбанка» о взыскании с наследника умершего заемщика крупной задолженности по кредитным договорам.

По предоставленным данным, договоры были заключены на суммы в 300 тыс., более 221 тыс. и 217 тыс. рублей. Также заемщик получал кредит с использованием банковской карты на сумму в размере 100 тыс. руб.

Заемщик умер в конце 2021 года, когда задолженность превысила 527 тыс. руб. Суд установил, что наследником стала супруга умершего, у которой есть доля в квартире, автомобиль и права на деньги. Суд принял решение о необходимости возместить всю сумму.

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