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НовостиПроисшествия6 марта 2023 6:12

В Коми «девятка» врезалась в столб и дорожные знаки: пострадал водитель

Авария произошла в Сыктывдинском районе
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 5 марта, в Сыктывдинском районе ВАЗ-2109 снес фонарный столб и дорожные знаки, в результате чего пострадал пассажир. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12.50. 20-летний молодой человек ехал за рулем «девятки» по трассе Сыктывкар – Ухта со стороны столицы Коми. На 37-м километре дороги водитель не справился с управлением. Из-за этого ВАЗ врезался в фонарный столб, снес дорожные знаки и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадал 20-летний пассажир. У него диагностировали сочетанную травму, а также переломы шейного отдела позвоночника и бедра. Пострадавшего увезли в больницу.

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